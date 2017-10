Seit 60 Jahr' ein Ehepaar

06.10.2017, 13:27 Uhr

Erwin stammt aus Hatting und arbeitete nach seiner Ausbildung zum Lehrer in Hägerau. Dort lernte er auch seine Ingeborg, die Bäckerstochter kennen. Im Mai 1957 wurde schließlich in Hägerau kirchlich geheiratet. Die standesamtliche Trauung wurde im August 1957 in Biberwier nachgeholt, da Inge, deren Eltern aus dem Allgäu nach Hägerau eingewandert waren, deutsche Staatsbürgerin war, und erst auf ihre Papiere warten musste. Das Glück perfekt machten die zwei Kinder, die ihnen mittlerweile auch zwei Enkelsöhne geschenkt haben. Insgesamt war Erwin vierzig Jahre lang als Schulleiter tätig und 42 Jahre Kapellmeister. Damit ist er noch heute einer der längst dienenden Kapellmeister in ganz Tirol. Mittlerweile genießen die beiden rüstigen Eheleute ihren Ruhestand in ihrem Eigenheim, welches sie im Jahr 1992 in Ehrwald errichtet haben. Zu ihren Hobbies gehören Skifahren, Wandern und natürlich die Musik. Ganz besondere Freude macht Frau Pfaundler der Garten, der sich als blühendes Paradies präsentiert.