Umfrage: „Muttertag - wie verbringen Sie den Tag?“

15.05.2017, 08:14 Uhr

„Meine Mama bekommt Blumen und was Süßes; wir werden grillen und den Tag einfach gemütlich miteinander verbringen.“Kibar Cevdet, Pflach:„Für mich ist es wichtig, dass die Mutter jeden Tag einen schönen Tag hat- nicht nur an Muttertag.“Nadine Tschieder, Wengle:„Wir werden nach Füssen zum Essen fahren, und Mama bekommt Blumen und einen Kuchen.“Hildegard Rabensteiner, Berwang:„Es kommt auf das Wetter an, aber wahrscheinlich werden wir grillen.“Pepi Reinalter, Reutte:„Nachdem wir im „Ammerwald“ essen waren, machen wir noch einen Spaziergang und dann einen Krankenbesuch.“Genoveva Nagler, Nesselwängle:„Da es mit einem Baby schwierig ist zu Planen haben wir noch nichts Bestimmtes vor- ich lass mich gerne überraschen.“