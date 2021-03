KIRCHDORF AM INN. Drei Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall am 22. März 2021 um 17.10 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn. Ein unbekannter Autofahrer hielt seinen Wagen auf der B 148 in Fahrtrichtung Ort am rechten Fahrbahnrand an. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten wegen des Gegenverkehrs dahinter anhalten. Dabei prallte ein 45-jähriger Bulgare mit seinem Lastwagen samt Wohnanhänger gegen das Heck des Lastwagens eines 27-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Der Schärdinger wurde durch die Wucht auf den vor ihm stehenden Lastwagen eines 33-jährigen rumänischen Staatsbürgers aus dem Bezirk Linz-Land geschoben. Ein 55-jähriger Deutscher konnte sein Auto ebenfalls nicht mehr bremsen und prallte auf den Wohnanhänger auf. Der 45-Jährige, der 27-Jährige und sein 33-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Schärding wurden leicht verletzt. Die B 148 war für die Zeit der Unfallaufnahme und zur Fahrzeugbergung etwa eineinhalb Stunden gesperrt.