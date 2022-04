Die SV Guntamatic Ried hat heute, 13. April, vom Senat Fünf der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der Bundesliga für das Spieljahr 2022/23 in erster Instanz und ohne Auflagen erhalten.

„Mein aufrichtiger Dank geht an alle unsere Sponsoren, von denen uns die meisten schon viele Jahre die Treue halten. Das ist die Basis für den Profi-Fußball in Ried. Bedanken möchte ich mich bei dieser Gelegenheit aber auch bei unserem Team in der Geschäftsstelle. Ganz besonders bei unserem Geschäftsführer Rainer Wöllinger und bei Tim Entenfellner für die hervorragende Betreuung unserer Sponsoren und Partner sowie bei unserer Prokuristin Xandi Mitterhofer für die wie immer sorgfältige und gewissenhafte Aufbereitung der Lizenz-Unterlagen“, so SVR-Präsident Roland Daxl.