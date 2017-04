Jungkomponistinnen präsentieren ihre Erstlingswerke

AT

RIED. Aufgeregt fiebern fünf junge Damen der Uraufführung ihrer Erstlingswerke entgegen. Sie haben im Herbst 2016 beim Kompositions-Workshop für Kinder bei Gunter Waldek an der Musikschule Ried teilgenommen und fleißig an ihren ersten, eigenen Musikstücken gebastelt.



Nun werden drei Musikstücke der Nachwuchskomponistinnen im Rahmen der Jeunesse-Matinee mit dem Ensemble ESPRIT am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr, im Salesianersaal der LMS-Ried zum Erklingen gebracht.

Anna Schmidleitner und Hannah Diplinger verfassten gemeinsam ein Klavierstück mit dem Titel „Come together“. Ein weiteres Klavierstück nennt sich „Herbstkrimi“ und stammt von Lea Sensenberger. Ein Duett für Flöte und Cello wurde gemeinsam von Emilia Hanreich und Isabela Buitrago zu Papier gebracht – der Titel: „Bel Tempo“.



Die Ausführenden der neuen Werke sind: Natalie Weiand und Jakob Angleitner (Klavier), Katharina Geroldinger (Flöte) und Nora Geroldinger (Cello).