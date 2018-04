Obernberg am Inn blüht weiterhin auf - Verschönerungsverein hat großen Anteil daran

22.04.2018, 14:44 Uhr

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Obernberg am Inn, Martin Bruckbauer, bedankt sich an dieser Stelle im Namen der Verwaltung und des gesamten Gemeinderates bei den Mitgliedern des Verschönerungsvereins für ihren großartigen, jahrelangen und ehrenamtlichen Einsatz für Obernberg am Inn. ,,Allen Mitgliedern des Vereins sei für ihren unermüdlichen Einsatz für die Ortsverschönerung gedankt. Der Großteil dieser wird vom Verschönerungsverein bewerkstelligt. Die Mitglieder leisten jedes Jahr mit ca. 600 Stunden ehrenamtlichen Einsatz einen wunderbaren Einsatz für die Marktgemeinde Obernberg am Inn und der Verschönerungsverein kann somit als Grundpfeiler Obernbergs betrachtet werden“, so Bürgermeister Martin Bruckbauer.

Der Verschönerungsverein bereichert das Juwel am Inn u.a. mit der Pflege des historischen Gartens im Burggelände, mit der Blumenschmuckaktion am Marktplatz und an den Laternen, verschönert die Brunnen, die Aussichtspunkte und viele andere Stellen der schönen Marktgemeinde. Einige Bilder der Frühlingsarbeiten sollen dies verdeutlichen.Ein großes Dankeschön für so viel EHRENAMT!