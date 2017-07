Spaß und Abwechslung im DomQuartier Salzburg

SALZBURG. In der Kreativ-Woche, vom 31. Juli bis zum 4. August (jeweils von 8.00 bis 14.00 Uhr), dreht sich dieses Jahr alles um das Thema Allegorie. Die Bilder der Residenzgalerie führen uns in fantastische Welten voller Symbole und laden dazu ein selbst einmal in fremde, komische und manchmal vielleicht auch ernste Rollen zu schlüpfen.Angeregt von den Gemälden der Sammlung entwickeln wir kleine Szenen, Einakter und kurze Sketche. Wir stöbern in den Fundgruben des Kunstlabors der Residenzgalerie nach passenden Verkleidungen, stellen Masken und Kostüme selbst her und kreieren fabelhafte Bühnenbilder. Neben kleinen Schauspielübungen steht auch ein Besuch im Steintheater auf dem Programm, bei dem wir unser schauspielerisches Talent auf der Bühne unter Beweis stellen können. Bei einer selbstorganisierten Vernissage am Ende der Woche werden unsere kreativen Arbeiten präsentiert.

140,- Euro (beinhaltet Mittagsjause und MaterialkostenAnmeldung unter:0662-8042-2109 oder office@domquartier.at