Pfarrwanderung 2017 nach Hehenberg

ST. WILLIBALD. Zu einer gemeinsamen Pfarrwanderung lädt das KBW-Team St. Willibald am Samstag, 29. Juli. Startpunkt ist die Kirche St. Willibald. Ziel die Filial- und Wallfahrtskirche in Hehenberg. Um 7.30 Uhr geht's los. Ein Einstieg ist um etwa 9 Uhr beim Feuerwehrhaus in Krena möglich. Während der Wanderung wird's kurze Impulse geben. Und um 12.30 Uhr wartet eine Andacht auf die Wandersleute. Gemeinsames Mittagessen findet beim Hanslwirt in Hehenberg statt. Für Jause und Rücktransport muss jeder selber sorgen.