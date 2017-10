Esternberger sind VIZE Landesmeister

01.10.2017, 18:38 Uhr

Am Samstag den 23.09.2017 fand in der Stocksporthalle in Esternberg die Senioren Ü60 Landesmeisterschaft im Stocksport Mannschaftsbewerb statt.Es spielten 22 Mannschaften um den Titel , aus dem Bezirk Schärding waren die Hausherrn von der Union ESV Esternberg am Start.Nach der Gruppenphase die von den Esternbergern souverän gewonnen wurde ging es ins Finalspiel gegen die Stocksportler aus Schweinbach.

Die Sportler aus Esternberg ( Axel GRÜBLINGER , Johann FRIEDL , Otto STOCKINGER , Josef PANKRATZ ) mussten sich letztendlich gegen den späteren Landesmeister aus Schweinbach die Fehlerfrei dieses Finale spielten geschlagen geben.Die Seniorenmannschaft holte genau so wie die Herrenmannschaft auf heimischen Boden den VIZE Landesmeistertitel 2017 nach Esternberg.Herzlichen Glückwunsch , Stock Heil.mehr Infos auf ; www.esv-esternberg.at