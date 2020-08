Wang/Krummnussbaum

Am Freitag den 14. August stieg der Titelverteidiger ESV Union Wang 1 in den NÖ CUP 2020 ein. In der 2. Runde waren sie beim ESV Krummnussbaum zu Gast. Nach eher bescheidenen Spiel gewinnen die Favoriten 8 – 2. Markus und Wolfgang Karl, Jakob und Patrick Solböck sowie Ersatzspieler Stefan Solböck gewinnen das Spiel und steigen somit in die 3. Runde auf.