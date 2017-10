Autor präsentiert sein neuestes Werk in Scheibbs

Scheibbs : Festsaal Rathaus |

SCHEIBBS. Am Dienstag, 24. Oktober präsentiert der Autor Thomas Hofmann um 19 Uhr unter dem Motto "Neuigkeiten und Bilder von damals" im Festsaal des Scheibbser Rathauses sein neuestes Buch "Es geschah im Mostviertel". Mit seinem neuen Buch führt Thomas Hofmann den Leser ins Mostviertel, wofür er wieder in alten Zeitungen gestöbert und viele erinnerungswürdige Ereignisse wiederentdeckt hat. So folgt man dem Autor nach St. Pölten, Scheibbs und Amstetten, an den Lunzer See, nach Waidhofen an der Ybbs, zur Basilika Sonntagberg und auf Schloss Wallsee.