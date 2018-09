Motorsportler aus Purgstall holt Silberne in Slowenien

17.09.2018, 20:53 Uhr

Rallyepilot Karl Schagerl war in Slowenien beim Berg-Europaschaftslauf sehr erflogreich.

Unterbrechungen beim Trainingslauf



Beim Rennen zeigte sich schließlich die Sonne



PURGSTALL. Für das Schagerl Motorsport Team ging die Meisterschaft in Ilirska Bistrica weiter. Dieser Berg-Europameisterschaftslauf in Slowenien litt unter den schlechten Wetterbedingungen. Zwar war der Renntag weitestgehend trocken, das Training musste jedoch bei starkem Regen und Gewitter absolviert werden.Vor allem der erste Trainingslauf war von einigen Unterbrechungen durch den Starkregen geprägt. Karl Schagerl aus Purgstall meisterte die Situation bravourös mit einem Sicherheitslauf am Steuer seines VW Golf Rallye TFSI-R. Beim zweiten Trainingslauf ließ der Regen in seiner Intensität nach, und Karl konnte die schnellste Trainingszeit bei den Tourenwagen markieren.Am Sonntag war es schließlich trocken und die Sonne zeigte sich in Ilirska Bistrica. Somit musste das Setup neu angepasst werden und folgerichtig kamen auch die Slicks zum Einsatz. Mit einer herausragenden Performance konnte Karl für Furore sorgen und eine beeindruckende Bestzeit erreichen. Dabei stellte er gleich einen neuen Streckenrekord für Tourenwagen auf. Da er als Trainingsschnellster zum Schluss dieser Klasse an den Start ging, hatte er die schlechtesten Bedingungen. Karl Schagerl landete schließlich am zweiten Platz in der Gruppe E1 sowie bei den "Tourenwagen Gesamt".