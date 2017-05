Kreisverkehr: Wo geht´s hier am schnellsten raus…

14.05.2017, 18:20 Uhr

Teil 2 der Serie "Steig ein" über das Verhalten im Kreisverkehr. Häufigster Fehler: nicht blinken.



Sonderfall Busampel

Sie schießen in den letzten Jahren wie Schwammerl aus dem Boden: Kreisverkehre sind „in". Exakt 399 gibt es davon auf Niederösterreichs Landesstraßen, im geminsamen Bezirk Schwechat/Fischamend und Bruck sind es 42. Untersuchungen zeigen: Kreisverkehre verkürzen sowohl die Wartezeit für Autofahrer als auch die Unfallhäufigkeit, wie das das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) betont.Die BEZIRKSBLÄTTER haben einen wichtgen Kreisverkehr zwischen Schwechat, Rannersdorf und Kledering unter die Lupe genommen und bei Verkehrsaufkommen und Fehler der Lenker mitgezählt.Der Kreisverkehr ist ein Verkehrsknotenpunkt. Pro Minute waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 20 Fahrzeuge unterwegs. Ein Großteil der Lenker überwindet den Kreisverkehr mit der nötigen Routine und beherzigt die wchtigsten Regeln: nämlich beim Verlassen des Kreisverkhrs rechts blinken und auf Fußgänger achten, die sich dem Zebrastreifen nähern. Da muss man aufpassen, dass man durch eine plötzliche Vollbremsung keine Massenkarambolage verursacht.Insgesamt 200 Lenker sind ohne Blinken aus dem Kreisverkehr gefahren, was andere, einfahrende Lenker irritiert. Acht Lenker haben viel zu lange gewartet und sich anscheinend nicht getraut, in den Kreisverkehr zu fahren Folge: ein Hupkonzert.Achtung: In Wien gibt es Kreisverkehre mit Rotlicht für jene im Kreisverkehr, weil der Bus generell Vorrang hat. In diesem Fall muss man im Kreis stehen.

Die Bilanz

Rund 1200 Fahrzeuge passierten in einer Stunde den Kreisverkehr zwischen Schwechat, Rannersdorf und Kledering. 200 Lenker haben dabei auf Blinken vergessen. Acht Fahrer zeigten sich unentschlossen, in den Kreisverkehr zu fahren. Ein Dutzend Lenker übersah beinahe die Fußgänger.