Gutbürgerliche Küche mit hoher Qualität gibt es seit 22 Jahren in der Gaststätte Pistauer in der Ravelinstraße 3.

WIEN/SIMMERING. Vis-à-vis vom Simmeringer Friedhof befindet sich das – besonders bei Friedhofsbesuchern beliebte – alteingesessene Wirtshaus Pistauer. Das Lokal besticht nicht nur durch die Vielfalt der angebotenen Speisen und Weine, sondern auch durch das langjährige und freundliche Personal. "Bei uns kommt man rein und spürt gleich die urige Atmosphäre, die Gemütlichkeit und auch die gute Laune, sowohl seitens der Mitarbeiter als auch unserer Gäste", betont der Besitzer Christian Ramsauer.

Die Gaststätte ist geprägt von einer rustikalen, gemütlichen Einrichtung.

Seit dem Jahr 2000 pachtet er das Lokal, das der Ottakringer Brauerei angehört. "Ich habe lange als Koch und Kellner gearbeitet. Nachdem ich jahrelang Besitzer einer Bar war, wollte ich bodenständiger werden. Mittlerweile läuft es seit über 20 Jahren gut", so der Wirt stolz.

Tagesmenü und Wochenkarte

Warum es so gut läuft, fällt schnell auf: Die Liebe zum Detail ist vorherrschend. Ob nun ein täglich wechselndes Tagesmenü, liebevoll zusammengestellte Wochenkarten oder auch saisonbedingte Schwerpunkte wie die Heringszeit und die Ganslzeit – beim Pistauer wird darauf geachtet, für Abwechslung zu sorgen.

Einiges sticht zudem aus der Speisekarte hervor: Denn neben Klassikern wie dem Wiener Schnitzel und dem Rindsgulasch gibt es auch einen Vanillerostbraten, verschiedene Steaks, Weinbergschnecken sowie eine Piccata vom Hühnerfilet auf Paradeiser-Spaghetti. Für Vegetarier könnte das Rucola-Walnuss-Risotto eine gute Option sein.

Die Gaststätte Pistauer wurde vor zwei Jahren komplett saniert.

War der Besitzer davor in der Innenstadt tätig, so ist er heute umso glücklicher, sein Lokal im Elften zu haben: "Die Bindung zu den Gästen ist in Simmering viel enger, wir haben ein treues Stammpublikum." Auch im Sommer lohnt sich ein Besuch, denn das Wirtshaus verfügt über zwei Gastgärten mit mehr als 200 Sitzplätzen.

Die Gaststätte Pistauer ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, warme Küche gibt es jeweils von 11 bis 21 Uhr. Auch Catering bietet man hier an. Um Reservierungen unter 01/767 25 10 wird gebeten.

