WIEN/SIMMERING. Das vergangene Jahr war für jeden von uns vermutlich ein gewisses Auf und Ab. Doch egal, ob Lichtblick oder Rückschlag: Wichtig ist es, nicht die Hoffnung und den Optimismus zu verlieren. Vier Simmeringer zeigen im Gespräch mit der BezirksZeitung, dass auch sie es schaffen, aufzustehen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken: Alle hoffen auf mehr Zusammenhalt, Veränderung, Gesundheit und Glück. Denn trotz aller Beschränkungen, Unannehmlichkeiten und Anstrengungen zählt doch vor allem eines: die Freude am Leben.

Manuela Müllner, Blumenhändlerin: "Die letzte Zeit war nicht gerade einfach. Die Corona-Pandemie hat uns natürlich alle mitgenommen. Und da ich Simmering doch als ländlichen Bezirk mit vielen traditionellen Veranstaltungen bezeichnen würde, wünsche ich mir für das Jahr 2022 vor allem eines: Wieder mehr Brauchtum und Zusammenhalt im Bezirk, beispielsweise durch das Stattfinden des Maibaum-Aufstellens oder des Adventmarkts am Enkplatz. Ansonsten: Gesundheit und Glück!"

Manuela Müllner, Blumenhändlerin.

Foto: privat

Manuela Müllner, Blumenhändlerin.

Foto: privat

Manfred Sebek, Forstamt-Mitarbeiter: "Mein Wunsch für das nächste Jahr wäre, dass wieder mehr Normalität in unser aller Leben einkehrt. Ich möchte wieder reisen, ohne Bedenken meine Freunde besuchen und auf Events gehen können. Außerdem hoffe ich, dass ich vermehrt meinem Hobby, der Fotografie, nachgehen kann. Schön wäre auch, wenn die Leute öfters ein Lächeln anstatt einer FFP2-Maske auf dem Gesicht tragen. Natürlich ist mir das Wohlergehen meiner Familie auch ein Anliegen."

Manfred Sebek, Forstamt-Mitarbeiter.

Foto: privat

Manfred Sebek, Forstamt-Mitarbeiter.

Foto: privat

Sabine Skomorowski, Mikrobiologin: "Ich wünsche mir, dass 2022 den gesellschaftlichen Wandel einläutet. Nur gemeinsam und vertrauend auf die Wissenschaft werden wir die Pandemie besiegen. Gleichzeitig hoffe ich auf ein politisches Umdenken für eine ökosoziale und ökonomische Wende, damit meine beiden Kinder und künftige Generationen in einer lebenswerten Umwelt leben können. Denn es zählen weder Geld noch Status, sondern nur Gesundheit und ein gutes Leben für alle Menschen!"

Sabine Skomorowski, Mikrobiologin.

Foto: privat

Sabine Skomorowski, Mikrobiologin.

Foto: privat

Dominik Fuss, Musiker: "Ich wünsche mir im neuen Jahr mehr Begegnungen mit Menschen ohne jegliche Bedenken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir in nächster Zeit zusammenhalten, auf die Wissenschaft vertrauen und auf Ängste eingehen. Für mein Simmering wünsche ich mir ein Kulturzentrum für Jugendliche, um Jugendkultur jedweder Form zu fördern. Zum Schluss wünsche ich allen Simmeringerinnen und Simmeringern ein frohes neues Jahr!"

Dominik Fuss, Musiker.

Foto: Maria Frodl

Dominik Fuss, Musiker.

Foto: Maria Frodl

Doch was wünschst du dir für den 11. Bezirk im nächsten Jahr? Vielleicht gibt es an einigen Ecken Änderungsbedarf – fehlt es an Kultur im Elften? Welches Grätzel soll begrünt werden? Wo benötigt es Radwege? Wir bitten Sie um Ideen: Was wünschen Sie sich für den 11. Bezirk für 2022? Schreiben Sie an simmering@regionalmedien.at – wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

