Am Donnerstag, 27. Jänner, kann man sich ohne Termin im Impfbus am Polkorabplatz impfen lassen.



WIEN/SIMMERING. Der Impfbus kommt diese Woche wieder nach Simmering. Am Donnerstag, 27. Jänner, kann man sich am Polkorabplatz, bei der Geiselbergstraße gegenüber der Hausnummer 68, von 10 bis 15:30 Uhr und 16 bis 19 Uhr kostenlos impfen lassen – egal, ob ob es der Erst-, Zweit- oder Drittstich ist.

So sieht der Impfbus aus.

Foto: PID

Geimpft wird nur mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer für Personen ab 12 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Lediglich der Lichtbildausweis und die e-card müssen mitgeführt werden. Für Zweit- und Drittstich benötigt man zudem noch den Impfausweis.

Mehr Infos zum Impfbus und zum Tourplan gibt es auf www.coronavirus.wien.gv.at/impfbus/