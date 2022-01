Um fitter ins neue Jahr zu starten, hilft es, viel Gemüse zu essen. Auch in Simmering gibt es gute Ware zu kaufen.

WIEN/SIMMERING. Es gibt ein paar Gemüsesorten, die wir auch hierzulande im Winter frisch bekommen können, etwa am Bauernmarkt am Enkplatz oder auch am Simmeringer Marktstandl bei der U3-Station Simmering. Eine davon ist die rote Rübe. Sie ist eine regelrechte Wunderknolle: Egal, ob verkocht oder roh, sie ist reich an Vitaminen und Eisen.

In rohem Zustand beugt sie vor allem Herzerkrankungen und hohen Blutdruck vor. Durch die lange Lagerzeit von roten Rüben kommen sie auch gut durch den Winter. Sehr beliebte und bei uns alteingesessene Gemüsesorten sind Karotten. Diese enthalten viel Beta-Carotin und Vitamin A. Dadurch gelten sie als besonders hilfreich, um das Sehvermögen zu stärken. In diesem Punkt schlagen Karotten auch jedes andere heimische Gemüse.

Beim Simmeringer Marktstandl gibt es reichlich frisches Obst und Gemüse.

Außerdem lassen sie sich lange lagern und sind sowohl roh als schneller Genuss für zwischendurch oder verarbeitet auch als Suppe und Beilage gut für die Winterküche geeignet. Mit etwas Öl kocht sich die Karotte übrigens am gesündesten, denn dadurch gibt sie das wichtige Carotin verstärkt frei.



Ein Außenseiter

In Westeuropa kommt er schon länger auf den Teller, jetzt ist er auch bei uns angekommen: der Chicorée. Dieses Gemüse ist voll mit Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen. Gleichzeitig unterstützen seine Bitterstoffe die Verdauung.

Bitter? Alles eine Frage der Zubereitung. Hier hilft zum Beispiel Dressing. Der Chicorée ist aber nicht nur für die Salatschüssel geeignet: Gekocht passt er auch als Beilage oder Auflauf. Mit seinem geringen Kaloriengehalt sorgt er zusätzlich auch noch für eine schlanke Linie.

Hier gibt’s gutes Obst und Gemüse im Elften:

Bauernmarkt am Enkplatz (Jeden Samstag von 6 bis 12 Uhr)

Simmeringer Marktstandl bei der U3-Station Simmering (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr)

