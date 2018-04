Wien-Simmering: Ein smarter Radverleih am Zentral

24.04.2018, 11:00 Uhr

Test gestartet: Mit Elektrorädern kann man nun durch ganz Simmering fahren.

Ausleihen per App

SIMMERING. Mehr Lebensqualität, Klimaschutz und eine nachhaltige Stadtentwicklung sind Ziel des Projekts Smarter Together. Diese Schlagwörter füllt das Team um Projektleiterin Julia Girardi-Hoog mit Leben.Die neueste Aktion: Ab 2. Mai kann man sich E-Bikes ausborgen, um durch ganz Simmering zu radeln. Sechs solcher Fahrzeuge stehen am Zentralfriedhof beim Eingang 2 bereit.Das Mieten ist denkbar einfach: Das Smartphone ist der Schlüssel zum E-Bike. Einfach über www.sycube.at/simbike registrieren oder die SIM-Bike-App herunterladen. In der Testphase bis zum Jahresende sind Fahrten bis zu zwei Stunden am Tag kostenlos. Jede weitere Stunde schlägt sich mit 2 Euro nieder. Gedeckelt werden die Kosten mit 20 Euro pro Tag. Und man kann das Rad maximal zwei Tage entlehnen.

Zweite Station folgt im Herbst

Zur Sache

Zurzeit gibt es nur einen Standort am Zentralfriedhof. So kann man mit dem Rad zu einem Grab fahren, Platz für Gießkanne und Blumen gibt es am Gepäckträger. Aber man kann damit auch beim Lieblingscafé einen Stopp einlegen. Ein Rahmenschloss ermöglicht, dass man das Bike mittels App sicher absperren und wieder öffnen kann.Beim Retournieren an den Standort wird das Fahrrad automatisch an die Ladestation angeschlossen. So wird der Akku regelmäßig aufgeladen.Im Herbst wird eine zweite Leihstation eröffnet: "Bei der U3-Endstation am Simmeringer Platz, vor der Ludwigs-Apotheke werden zumindest sechs weitere Bikes zur Verfügung stehen", so Stefan Hartmann von der MA 25 – Stadterneuerung. Damit soll aber noch nicht Schluss sein: Wenn man Kooperationspartner findet, sollen weitere Stationen entstehen.An der Nachfrage für die E-Bikes zweifelt das Smarter-Together-Team nicht. Das bereits ins Leben gerufene E-Car-Sharing für die Bewohner der Hauffgasse 37 läuft ausgesprochen gut. Hier hat man bereits in drei Monaten rund 3.000 Kilometer zurückgelegt.über die Aktion Smarter Together von Mittwoch, 2. Mai, bis Montag, 28. Mai, vor dem Bildungszentrum in der Gottschalkgasse 10. Geöffnet ist montags 12 bis 15 Uhr, mittwochs 15 bis 18 Uhr und am Freitag, 18. Mai, von 13 bis 16 Uhr. Bei Regenwetter und an Feiertagen ist geschlossen. Mehr Infos unter www.smartertogether.at