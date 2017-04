Warlords siegen beim ersten Heimspiel

26.04.2017, 12:41 Uhr

Noch vor Kickoff gab es das erste Highlight an diesem Tag. Im Zuge des Einlaufes beider Teams wurden auch alle Nachwuchsteams der Junior Tigers und Warlords vorgestellt um die Kooperation beider Mannschaften ein weiteres Mal zu präsentieren und zu festigen. Hierbei können durch gemeinsamer Arbeit beider Vereine alle Altersklassen von U11 bis U17 bedient werden. Doch nun zum Hauptakt dieses Sonntag Nachmittags.

Bereits das erste Quarter offenbarte die Defenseschlacht die sich an diesem Tag abspielen sollte. Nach anfänglichem Abtasten beider Teams, stand das Heimteam nach einigen erfolgreichen Spielzügen auf der 10-Yard-Linie der Gäste. Ein Big-Play der Knights Secondary in Form einer Interception in der Endzone verhinderte jedoch die ersten Punkte, womit das erste Quarter 0:0 endete.Durch die Hilfe einer stark spielenden Defense konnten die Warlords zur Hälfte des zweiten Quarters immer bessere Drives heraus spielen. Mit einem 55 Yards Touchdown-Run erzielte der Eigenbauspieler-RB Matthias Moser mit seinem ersten Score für die Kampfmannschaft die ersten Punkte für das Heimteam. Der PAT ging rechts an den Goalposts vorbei und die Teams gingen mit einem 6:0-Spielstand in die Halbzeitpause.Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Teams ein hart umkämpftes, knappes Spiel. Allerdings waren es die Big Red, welche anschreiben konnten. Nach einigen erfolgreichen Passplays, war es QB Marcel Mayerhofer, welcher erst mit einem 20-Yard-Run auf die 1 Yard-Line lief, um dann mittels QB-Sneak für weitere 6 Punkte zu sorgen. Der Zusatzpunkt konnte diesmal von Denis Graßauer verwertet werden und so stand es 13:0.Ein letztes Aufbäumen im 4. Quarter:Im 4. Quarter konnten die Knights ihren Pass-Angriff immer mehr etablieren und mit einem 30-Yard Touchdownpass auf 13:6 stellen. Der PAT ging ebenfalls rechts an den Posts vorbei.Während die Warlords Offense versuchte durch vermehrte Run-Spielzüge die Zeit ablaufen zu lassen und die Gäste zur Aufgabe ihrer Timeouts zwang, kämpfte die Knights Offense um den fehlenden Score. Auf die stark spielende Defense der Simmeringer war jedoch Verlass. Eine Interception durch Safety Paulo Trindade beendete einen vielversprechenden Drive der Ritter. Die Offense der Warlords wurde jedoch rasch gestoppt, wodurch es an der Defense lag, das Wiener Derby für sich zu entscheiden.Ein durch Strafen gerüttelter Drive der Gäste endete mit einem Incomplete Pass bei 4th&20, wodurch die Warlords mit etwa einer Minute auf der Gameclock abknien konnten.So endete ein spannendes und faires Wiener Derby vor etwa 300 Zusehern mit dem Endstand von 13:6 für das Heimteam.Statement zum Spiel von Christoph Dreyer (Headcoach der Warlords AFC):„Spiel: Nicht nur dass die Knights2 ein technisch gut gecoachtes Team sind, wir hatten auch einige Starter zu ersetzen. Das Spiel wurde also zum Kräftemessen der besonderen Art und es blieb am Scoreboard auch eng. Jeder blieb aber fokussiert und somit konnten wir den nächsten Sieg für die BigRed verbuchen. Dank auch an die Tigers welche uns zahlreich und lautstark unterstützt haben.“Statement zum Spiel von Aurelio Gonzalez (Präsident der Warlords AFC)„Von Seiten des Vorstands war es schön die Junior Tigers bei unserem ersten Heimspiel begrüßen zu dürfen. Es ist ein klares Zeichen einer starken Kooperation. Neben der guten Stimmung auf der gut gefüllten Tribüne wurde der Tag mit einem Sieg der BigRed gekrönt. Der neue Coaches Staff bewies den Fans, dass sie das Team sehr gut vorbereitet haben. Ich bin sehr zufrieden wie die Entwicklung des Teams voran schreitet.“Highlight Video vom SpielCheerleader Halbzeitshow