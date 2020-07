MECHTERS/NIEDERÖSTERREICH. THE RIDIN‘ DUDES Mika Stokkinen, Pascal Gomulka und Reini Schwarzinger.

Es darf getanzt werden, es darf gestaunt werden und es darf gefeiert werden, wenn „The Ridin´ Dudes“ mit ihrem Original Vintage Sound und -Look auf der Bühne stehen und uns in eine andere Zeit entführen!

2016 konnte die Band nicht nur den 2. Platz am Rockabilly Rumble für sich verzeichnen.

​The Ridin’ Dudes stehen für gelebten Rockabilly Lifestlye, authentischen Look auf der Bühne, sympathischen Umgang mit dem Publikum und humorvolle Moderationen, die jedes Publikum nach den ersten Takten für sich gewinnen können.

Mitreißender Rock’ Roll und Blues von den roarin’ 50ies bis zu den rockin’ 70ies, fantastische Solo-Stimmen die Legenden wiederauferstehen lassen, beeindruckende dreistimmige Chöre und ein abwechselungsreiches, exzellentes Programm, zeichnen sich verantwortlich für den durchschlagenden Erfolg der sympathischen Musiker.

Der Name ist Programm und bietet eine ungeahnte Vielzahl an Songs des letzten Jahrhunderts!

Keine Dude Box Session ist wie die andere, Abwechslung und Vielfältigkeit sind ein unbedingtes Muss und zeigen immer wieder die Spielfreude und Wandlungsfähigkeit der Dudes!

Zum Gewinnspiel

Du willst am 23. August auch dabei sein? Einfach die Gewinnspielfrage beantworten & mit etwas Glück, bist du einer der glücklichen Gewinner und darfst zu den Rock 'n' Roll Klängen abtanzen! 🍀

Welchen Platz haben The Ridin' Dudes beim "Rockabilly Rumble" im Jahre 2016 belegt?

Hard Facts

The Ridin Dudes - Hall of Fame

Sonntag, 23. August 2020

um 11:45 Uhr (Einlass um 11:00 Uhr)

3071 Mechters - Spitzenbier Heuriger - Mechters 11

Zur Lokalität

Das bekannte Gasthaus in Mechters bei Böheimkirchen wurde 2019 unter dem neuen Namen „Spitzenbier-Heuriger Mechters“ wieder eröffnet. Hier gibt gibt es neben dem beliebten St. Pöltner Spitzenbier auch andere hausgemachte Gerstensäfte zu verkosten. Dazu werden warme und kalte Schmankerl mit Fleisch und Fisch aus der Region serviert. Die gemütliche Atmosphäre des Lokals und heimelige Gastgarten laden ein zum verweilen und feiern mit Freunden. Das Lokal kann auch für Feste und Feiern gemietet werden. Um Tischreservierung wird gebeten: 0664 978 93 62

Mechters 11, 3071 Böheimkirchen