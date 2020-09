Das Projekt „Landing Page & Online Kampagnen Tourismus – Görtschitztal“ startet.



GÖRTSCHITZTAL. Im Juli 2015 legte das Zukunftskomitee Görtschitztal der Landesregierung einen Masterplan für die Neupositionierung des Tales vor. Projekte, die genauen Kriterien unterliegen, werden aus dem HCB-Fonds unterstützt. So auch jenes, das Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Daniel Fellner und Landesrat Sebastian Schuschnig am Dienstag in der Landesregierung zur Beschlussfassung einbringen.

70.000 Euro für Projekt



Das Projekt „Landing Page & Online Kampagnen Tourismus – Görtschitztal“ soll mit 70.000 Euro aus dem HCB-Fonds mitfinanziert werden. „Der Weg in der Bewerbung des Tales, gezielte Marketingmaßnahmen nach außen, wie auch nach innen, wird konsequent weitergeführt und immer neuen Trends angepasst“, fasst Kaiser zusammen. Das Projekt selbst wurde vom Zukunftskomitee ebenso positiv bewertet wie von der Strategischen Landesentwicklung und der Landesamtsdirektion. Das strategische Ziel im Görtschitzal ist laut Kaiser klar: die Wiederherstellung der regionalen Strukturen sowie der Aufbau des Images sowohl nach außen wie nach innen und die Positionierung des Tales als sanfte Tourismus- und Ausflugsregion. "Alle Projekte, die wir bisher unterstützt haben, sind aus der Region gekommen und werden von der Region getragen“. Gemäß dem Masterplan haben die Leitthemen Tourismus und Freizeit höchste Priorität.

Die Kampagne



Konkret beschreitet der Görtschitztal-Tourismus mit dem zu beschließenden Projekt neue Wege in der crossmedialen Kommunikation, aufbauend auf dem Vorgängerprojekt, das sich mit Social Media Kampagnen beschäftigte, auf Grund neuer Trends und Technik jedoch wesentlich adaptiert und erweitert werden muss. Weiters wird eine temporäre Landing Page errichtet, die die touristischen Inhalte und Angebote sowie zielgruppenorientierte Buchungsmöglichkeiten vorsieht. Die großen Themen, auf die der Görtschitztal-Tourismus auf Grund der landschaftlichen Gegebenheiten und der Tourismusinfrastruktur setzt, sind Rad, Wandern und Familie.

Für das Görtschitztal



„Ein strategisches Ziel ist auch die Wiederherstellung der regionalen Stärken und die Neugestaltung des Images. Dieses Projekt kommt jeder einzelnen Kommune im Görtschitztal zugute und macht für Einheimische wie Gäste sichtbar, was diese Region alles zu bieten hat“, so Gemeindereferent Daniel Fellner. „Nie zuvor waren regionale Produkten, die Kärntner Kulinarik und kleine Unterkünfte so gefragt und im Trend wie aktuell. Die Landingpage und die Online-Kampagne bieten dem Görtschitztal jetzt die Chance, diese Stärken bestmöglich nach außen zu präsentieren und sich als sanfte Tourismusdestination zu positionieren“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.