Feuerwehr rettete einen Pensionisten aus seinem Haus.



FRIESACH. Heute Morgen brach in einem Nebengebäude des Anwesens eines 77-Jährigen in Friesach vermutlich durch in einem Müllbehälter entsorgte Asche ein Brand aus. Das Feuer breitete sich in kürzester Zeit auf das ganze Gebäude aus und drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Pensionist gerettet



Der Hausbesitzer konnte von der eintreffenden Polizeisteife aus dem verrauchten 1. Stock des Wohnhauses über eine Leiter unverletzt gerettet werden. Die FF Friesach, St. Salvator, Zeltschach, Micheldorf und Althofen standen mit 85 Mann und elf Fahrzeugen im Einsatz und brachten den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.