Einmalig in Mittelkärnten: Am Freitag startet der 1. St. Veiter Theaterherbst des Vereines FreiRaum².

ST. VEIT. Mittelkärnten ist um eine kulturelle Attraktion reicher: Der Kunstverein FreiRaum² Bühne Mittelkärnten startet am Freitag den 1. St. Veiter Theaterherbst. Bis 19. Dezember lädt der Verein zu sechs verschiedenen Produktionen mit insgesamt über 30 Aufführungen. Als Spielort dient die vereinseigene Bühne in der Villacher Straße.

Eine Corona-Idee



Die Idee entstand während des Lockdowns. "Mit den vielen Komödien, die in diesem 1. St. Veiter Theaterherbst stattfinden, soll eine heitere und entspannte Zeit anbrechen. Durch die gegenseitige Unterstützung der Künstler werden nicht nur Eigenproduktionen stattfinden, sondern auch Gastspiele", sagt Vereinsgründer Robert Puchner. Er hofft, dass sich der Theaterherbst in St. Veit etabliert.

Große Resonanz



Wie sehr dieses Konzept gewünscht wird, zeige sich an der Reaktion der Bevölkerung. "Die Resonanz ist sehr positiv. Die Leute kommen zu uns und sagen, wie toll es ist, dass etwas in diesem Bereich passiert und Theater gemacht wird."

Der St. Veiter Kunstverein schafft überdies etwas, was bisher in Mittelkärnten einzigartig ist. Die Bühne wird das ganze Jahr durchgehend mit Produktionen bespielt, sei es mit Theater, Musik, Lesungen und mehr. Das Besondere: Laien- und Profitheater sowie Eigenproduktionen gelangen zur Aufführung, "die bunte Vielfalt macht es aus".

"Eintritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz, die Besucher bekommen ihre Plätze zugewiesen. Unser Vorteil ist, dass wir keine Theaterbestuhlung haben, sondern Tischgruppen", sei man bei den Abständen flexibler. Bis zu 30 Personen haben pro Abend Platz.

Auftakt am 4. September



Zum Auftakt des 1. St. Veiter Theaterherbsts zeigt FreiRaum² die Komödie „Wie du mir, so ich dir" von Edeltraut Müller (Mein Theaterverlag). Unter der Inszenierung von Peter Paul Beck werden Eva Schuschitz und Puchner, die das Ehepaar Wüst verkörpern, die Bühne „verwüsten". Bei dieser rasanten Komödie bleibt kein Möbelstück auf dem anderen und sie treiben sich gegenseitig an den Rand des Wahnsinns (siehe Infos).

Termine und Infos

Komödie „Wie du mir, so ich dir" , 4. September, 20 Uhr Premiere. Weitere Termine: 8.9., 10.9., 15.9., 17.9., 22.9., 24.9., 29.9.2020 jeweils um 20 Uhr. Sonntag 20.9.2020 um 18 Uhr

„Die Diven“ (Gastspiel von der Musical Company Klagenfurt - Komödie mit Gesang von und mit Profidarstellerin Ilona Wulff – Lübbert und mit den Profidarstellern Dagmar Wurzer und Jakob M. Kofler). 12. und 13. September, jeweils um 20 Uhr.

„In Fremden Schuhen“ (Gastspiel von Arge Bühne K – Text und Regie Christina Jonke – Es spielen Hannelore Fradler und Eva Schuschitz). 8. bis 15. Oktober.

„Die Schmiede“ (Komödie unter der Regie von Robert Puchner mit den Profischauspielern Peter Paul Beck und Radu Vulpe und mit Laienschauspielerin Belinda Wurmitzer). 10. bis 10. Dezember.

„Was? Wenn nichts wird aus mir.“ (Gastspiel von Teatro Zumbayllu mit der Profischauspielerin Birgit Fuchs – Text: Florian Zambrano Moreno/ Regie: Sara Zambrano). 12. Dezember, 20 Uhr, und 13 Dezember, 18 Uhr.