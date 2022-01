Die Neueröffnung Café Corso in ALTHOFEN findet am 1. Februar statt, mit dem neuen Pächter Manuela und Joachim Zechner, die auch die Gastronomie in der Freizeitanlage und in der Eishalle Althofen betreiben.

Es gibt im Café Corso immer selbstgemachte Mehlspeisen und es würden sich Manuela und Joachim mit Team sehr freuen auf euren Besuch.

Aber auch im Sommer in der Freizeitanlage RESTAURANT Aquafun, wo es jetzt ganzjährig geöffnet ist, mit TRADITIONELLER KÜCHE, aber auch mit SELBSTABHOLUNG von 11:00 bis 19:00 UHR, große Sonnenterrasse und für FEIERN und CATERING!