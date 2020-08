"Carinthischer Sommerhanf": Am Demeterhof Gut Kraindorf pflanzt Hanno Erian die älteste Kulturpflanze der Welt und verkauft das daraus gewonnen Bio-Hanföl.

KRAINDORF (bek). Auf der Suche nach Möglichkeiten, den Hof wirtschaftlicher zu gestalten, stieß Hanno Erian vom Demeterhof Gut Kraindorf auf die älteste Kulturpflanze der Welt. Vor sechs Jahren keimte erstmals die Idee des Hanfanbaues auf, vor drei Jahren begann sich der innovative Landwirt intensiv mit dem Thema Hanf und dem CBD-Anbau zu beschäftigen. Mit ein Grund: die Bodengesundung. "Im Bio-Landbau eignet sich die Pflanze hervorragend für die Unterdrückung des Unkrauts und unterstützt die Sieben-Felder-Wirtschaft", verrät Erian den großen Nutzen der Pflanze für den Boden. Als Demeter-Bauer verzichtet man völlig auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel.

Bestes Bio-Hanföl



Nun baut Erian Carinthischen Sommerhanf an und vertreibt Bio-Hanföl. "In der Hanfpflanze sind viele Inhaltsstoffe enthalten, die für den menschlichen Körper heilende und gesundheitsfördernde Wirkung haben", weiß Erian.

Im Frühling hat Erian an die 2.500 weibliche Pflanzen gepflanzt, im Herbst findet die Ernte statt. Bis zu 15 Personen sammeln etwa drei Wochen lang die Blüten.

Aufwendige Ernte



"Die Ernte ist aufwendig, aber ansonsten könnten wir die Qualität nicht gewährleisten", informiert Erian. Gesammelt werden nur die Blüten. Um CBD-Öl zu produzieren, muss das CBD aus dem Pflanzenmaterial extrahiert werden. Das passiert auf Gut Kraindorf, auch die Weiterverarbeitung findet hier statt. "Dank besonders sorgfältiger und schonender Verfahren bleibt das gesamte Spektrum der Pflanzenbestandteile im Vollextrakt erhalten", erklärt Erian. So gewinne man neben Cannabinoiden und Terpenen auch die für ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannten Flavonoide. "Die Kunden bestätigen, dass es besser wirkt."

Hanno Erian überzeugt sich am Feld vom Hanf-Wachstum.

Foto: Maren Rössler

hochgeladen von Bettina Knafl

Nervenberuhigende, schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung wird dem CBD-Hanföl nachgesagt. "Viele können nach der Einnahme weniger Tropfen die Nacht durchschlafen, Gelenks- und Rückenschmerzen bessern sich."

Kosmetiklinie geplant



Ein Hanf-Kosmetikprodukt ist derzeit in Arbeit. "Geplant ist, in Kooperation mit der Apotheke zum Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt eine Bio-Hanföl-Creme auf den Markt zu bringen". Carinthischer Sommerhanf-Vollextrakt ist gluten- und laktosefrei und zu 100 Prozent vegan.

Erhältlich ist das Bio-CBD-Hanföl im Hofladen auf Gut Kraindorf (Öffnungszeiten freitags 13 bis 9 Uhr), bei Vertriebspartnern in Villach und Klagenfurt sowie im Online-Shop www.sommerhanf.at!

Anwendungsgebiete

Cannabinoidhaltige Präparate werden bei einer Vielzahl von Beschwerden und Krankheiten als ergänzende Therapie eingesetzt. Patienten mit chronischen Schmerzen, Spastiken, Hautproblemen und Schlafstörungen berichten über positive Erfahrungen. Darüber kann die therapieergänzende Einnahme von CBD bei der Linderung von Gelenkschmerzen, Borreliose-Beschwerden, Verdauungsbeschwerden und Entzündungen helfen.

Bio-Hanföl vom Demeterhof Erian.

Foto: Maren Rössler

hochgeladen von Bettina Knafl

"Charinthischer Sommerhanf"

Bei richtiger Anwendung in Kombination mit eiern abwechslungsreichen Ernährung unterstützt die Einnahme von CBD eine gesunde Lebensführung. Als Nahrungsergänzungsmittel ist das Produkt allerdings keine Arznei und daher nicht geeignet, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder vorzubeugen.

CBD-Cannabidiol fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, da es keine berauschende Wirkung hat. Carinthischer Sommerhanf Vollextrakt ist gluten- und laktosefrei und zu 100 Prozent vegan.

Der Demeterhof ist auch Mitglied des Vereins "Norischer Hanf Mittelkärnten", Obmann Wolfgang Müller.