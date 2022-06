Das Kurhaus Schärding der Barmherzigen Brüder wurde von Great Place to Work® als bester Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Für dieses ist der St. Veiter Adolf Inzinger als Gesamtleiter (CEO) der Österreichischen Ordensprovinz Letztverantwortlicher.

ST. VEIT, SCHÄRDING. Das Kurhaus Schärding erreichte den ersten Platz in der Kategorie Small bis 100 Mitarbeiter und setzte sich damit gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Der Schwerpunkt des Kurhauses der Barmherzigen Brüder in Schärding am Inn liegt im Bereich der naturheilkundlichen Medizin und der privaten Kuren. So gehört sowohl das Heilverfahren nach Sebastian Kneipp als auch die Traditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda zu seinem Spezialgebiet.

Hohe Zufriedenheit ist Voraussetzung

Adolf Inzinger ist für die wirtschaftlichen Belange aller Einrichtungen der Barmherzigen Brüder in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zuständig. An diesen Standorten sind in Summe fast 9.000 Mitarbeitende beschäftigt. „Eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden in allen unseren Einrichtungen ist Voraussetzung dafür, dass sich auch die Patienten und Gäste bei uns wohlfühlen,“ betont Adolf Inzinger, der zwischen St. Veit und Wien pendelt.