Babys aus Mittelkärnten: Herzlich willkommen im Leben, ihr Süßen!

25.04.2017, 18:00 Uhr

Der Storch ist in Mittelkärnten gelandet und hat vier enzückende Babys gebracht!

STRASSBURG. Am 14. März wurde um 17.21 Uhr Elisabeth im Elki Klagenfurt geboren. Bei ihrer Geburt wog das kleine Mädchen 3.670 Gramm und war 53 Zentimter groß. Über ihre Ankunft freuen sich nicht nur Judith und Hannes Dörfler sondern auch der große Bruder Georg. Aufwachsen wird Elisabeth in Straßburg.ST. GEORGEN. Am 29. März wurde um 7.56 Uhr Paul geboren. Der entzückende Bub brachte bei seiner Geburt 3.450 Gramm auf die Waage, er war 53 Zentimter groß. Über ihren ersten Sohn freuen sich Elisabeth Steinkellner und Gerfried Schusser. Aufwachsen wird der kleine Paul am Längsee.

GLÖDNITZ. Am 2. April kam um exakt 18.44 Uhr Valentina auf die Welt. Das Mädchen wog bei der Geburt 3.410 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Über ihre süße Tochter freuen sich Maria und Gerald Ronacher. Aufwachsen wird Valentina mit ihrer großen Schwester Katharina in Glödnitz.FRIESACH. Sie ist endlich da! Am 11. April kam um 7.59 Uhr im Elki Klagenfurt Maria auf die Welt. Die Kleine brachte bei ihrer ersten Gewichtskontrolle 2.970 Gramm auf die Waage und war 49 Zentimeter groß. Mit ihrem großen Bruder Georg und den glücklichen Eltern Kathrin und Stefan Kogler wächst Maria in Friesach auf.