Die Biker aus Brückl leben für die Freiheit!

11.05.2017, 17:00 Uhr

Seit über 20 Jahren gibt es den MSC Brückl. Die begeisterten Motorradfreunde fahren mehrmals aus.

Spaß am Motorradfahren

BRÜCKL (stp). "Freiheit" ist wohl das oberste Grundprinzip und auch das Motto des MSC Brückl. Seit über 20 Jahren gibt es den Motorradclub bereits. Durch seine jährliche Jeans-und Westernparty ist der Club im ganzen Bezirk bekannt.Dennoch verbindet die 14 unterschiedlichen Biker eines: Die Liebe am Motorradfahren! "Wir leben wirklich für den Spaß am Motorradfahren und ein gutes Miteinander im Club", erzählt der Schriftführer Harald Lintschnig und weiter: "Wir haben auch viel Kontakt zu anderen Clubs und sind auch mit ihnen oft unterwegs."

"Austausch mit anderen Clubs"

Tipps von der Gruppe

Interne Regeln für Ausfahrten

Gefahrenquelle

Etwa 20 Tagesausfahrten gibt es von Mai bis Oktober. Im Sommer findet zudem eine viertägige Ausfahrt zu einem weiter entferntes Ziel statt. "Es ist bei uns keine Pflicht, mitzufahren. Wer Zeit und Lust hat, ist dabei", so Lintschnig, der für die Planung der Touren zuständig ist. Bis zu 300 Kilometer sind die Biker an einem Tag unterwegs. "Es muss dazwischen auch immer Zeit für eine kleine Pause sein. Wir sind ja viel mit anderen Clubs unterwegs. Da tauscht man sich dann untereinander aus oder schaut sich die anderen Motorräder an", so Lintschnig.Dass die Ausfahrten über die heimischen Berge oft auch gefährlich sein können, weiß jeder. "Am Motorrad bist du immer im Nachteil, wenn etwas passiert. Gott sei Dank hat es bei unseren Ausfahrten noch nie einen Unfall gegeben", so Lintschnig, der Neueinsteigern den Beitritt zu einem Club rät: "Wenn man in der Gruppe fährt, bekommt man immer wieder Tipps von den anderen. Oft sind das Sachen, die man selbst nicht mitbekommt."In den vielen Jahren auf der Straße haben die Brückler Biker viel Erfahrung gesammelt. Harald Lintschnig gibt einen Einblick, welche internen Regeln es bei einer gemeinsamen Ausfahrt gibt. "Der Vorder- und Schlussmann hat immer eine Warnweste, damit man die Gruppe erkennt. Untereinander gibt es absolutes Überholverbot. Weiters wird versetzt gefahren."Der Grund dafür ist, dass durch das versetzte Fahren einerseits der Abstand zum Vordermann größer wird und andererseits der Hintermann im Rückspiegel erkennbar ist. In der Gruppe fahren die Langsameren immer vorne und die Schnelleren zum Schluss. Lintschnig erklärt: "Mit einem stärkeren, schnellen Motorrad kann ich immer wieder zur Gruppe aufschließen, falls ich aus irgendeinem Grund abreiße."Die größten Gefahrenquellen seien die Selbstüberschätzung und andere Verkehrsteilnehmer. "Ich muss wissen, was ich mir und meinem Motorrad zutrauen kann. Fehlende Fahrpraxis bringt Unsicherheit mit sich. Daher empfehle ich jedem einen Fahrtechnikkurs zu absolvieren", meint Lintschnig und weiter: "Auf der Straße muss man immer für die anderen mitdenken. Am gefährlichsten sind Pkws, die von der Seite auf die Straße biegen und uns Motorradfahrer nicht sehen oder die Geschwindigkeit unterschätzen."