Frühlingsliederabend MGV Hörzendorf

Bürgerspital St.Veit , Oktoberpl. 5 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

MGV Hörzendorf – Frühlingsliederabend 2017

Unter der Leitung von Willi Groicher veranstaltet der MGV Hörzendorf wieder einen Frühlingsliederabend unter dem Motto „Hearst a Liadle wo singan.“

Das Konzert findet im Franz Pacher Saal des ehemaligen Bürgerspitals am 05. Mai 2017 um 19.30 Uhr statt.

Die 17 Mannen des MGV Hörzendorf mit ihrem Obmann Franz Jahn wollen in ihnen Frühlingsgefühle wecken.

Instrumentale Klänge von der Gruppe „Saitenklang Frauenstein“ unter der Ltg. von Mag. Martin Kerschhofer wird den MGV in ihrem Bemühen unterstützen.

Durch das Programm führt Herr Hilmar Grutschnig.

Die Sänger freuen sich auf ihren Besuch und wünschen einen unterhaltsamen und geselligen Abend!

Karten sind im Vorverkauf bei allen Sängern um € 5,- und an

der Abendkasse um € 7,- erhältlich.