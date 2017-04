Vierbergelauf: Ihr Weg führt über Sörg ins Paradies

26.04.2017, 07:00 Uhr

Für die Sörger wie Familie Karnath beginnt der Vierbergelauf schon Donnerstag Vormittag.

SÖRG. Tausende Menschen nehmen am Freitag am Vierbergelauf teil. Während die Mehrzahl um Mitternacht am Magdalensberg startet, gehen bis zu 30 Pilger bereits am Donnerstag Vormittag von Sörg über den Lorenziberg auf den Magdalensberg. Um 10 Uhr findet die Andacht statt, ab 11 Uhr sind die Sörger dann unterwegs. 25 Kilometer legen sie zurück, bevor sie um ca. 18 Uhr den Magdalensberg erreichen. Dann umschreiten die Wallfahrer dreimal die Kirche und warten anschließend auf den eigentlichen Beginn."Für uns ist der Lorenziberg der erste Berg. Wir beenden den Vierbergelauf dann auch in Sörg", berichtet Christian Karnath. Wer dreimal an der Wallfahrt teilnimmt, kommt ins Paradies, heißt es. Karnath hat mit über 30 Teilnahmen wohl einen Fixplatz.

Haus am "Vierbergeweg"

In Tracht über die Berge

Das Wetter ist "egal"

Der Ablauf

Beginn um 0.00 Uhr

Andachten:

"Als wir noch in Berlin lebten, sind wir extra für den Vierbergelauf nach Kärnten gereist", erzählt der gebürtige St. Veiter. Seit 2002 leben die Karnaths in Sörg, genauer gesagt am "Vierbergeweg": Denn gleich neben dem Anwesen führt der Weg die Menschen Richtung Lorenziberg.Früher gingen Christian Karnath und seine Frau Marion sogar in Tracht über die vier Berge. Für die beiden ist die Wallfahrt aber mehr als ein schöner Brauch. "Am Weg findet man Zeit, nachzudenken, man wird aus dem Leben kurz herausgerissen", sagt Christian Karnath. "Nett sind die Begegnungen und Gespräche mit den anderen Teilnehmern. Oft trifft man gewisse Menschen nur am Vierbegelauf und verabschiedet sich mit den Worten ,Bis nächstes Jahr'", fügt Marion Karnath hinzu.Das Wetter spielt für die beiden keine Rolle. "Schnee, Regen oder 30 Grad – einem Vierbergler macht das nichts aus, wenn er die richtige Kleidung hat", sind beide überzeugt. Eine große Ehre wurde Christian Karnath vor vier Jahren zuteil: "Ich durfte Kreuzträger sein".Heuer hat der Vierbergelauf für ihn eine noch speziellere Bedeutung: Sein Onkel, der ihn 1984 das erste Mal mit über die vier Berge nahm, ist vor Kurzem verstorben.mit einer Mitternachtsmesse auf dem Magdalensberg.4 Uhr: Hl. Messe in der Pfarrkirche Pörtschach am Berg.7 Uhr: Feldmesse vor der Karnberger Kirche mit Generalvikar Engelbert Guggenberger.Weitere Heilige Messen werden noch in den Pfarrkirchen Zweikirchen (8 Uhr) und Liemberg (11 Uhr) gefeiert.Gradenegg (13.45 Uhr) und Sörg (15 Uhr). Die Schlussandacht vor der Kirche am Lorenziberg findet um 16.30 Uhr statt.