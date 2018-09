1. Klasse C: Gleich drei Bezirksderbys am Wochenende

21.09.2018, 07:00 Uhr

SC Kappel - Atus Guttaring



Nur ein Punkt trennt die beiden Aufsteiger aus der 2. Klasse in der aktuellen Tabelle, beide haben zudem bisher 19 Tore erzielt. Kappel liegt als Siebenter knapp vor Guttaring.Mit Bajro Besic spielt auch der aktuelle Top-Torschütze der 1. Klasse C bei Guttaring. Ihm gelangen bisher acht Treffer in acht Spielen. Die beiden Mannschaften kennen sich noch aus dem Vorjahr sehr gut. Damals trennten sie sich in Kappel 1:1 und in Guttaring 0:0. Ankick ist Samstag um 16.30 Uhr.

SC Launsdorf - Friesacher AC



Liebenfels - O. Metnitztal



Fußball im Bezirk



Die Friesacher Mannschaft nahm letzte Woche wichtige Punkte gegen Tabellenführer Austria Klagenfurt mit nach Hause - 1:1! In Launsdorf soll für die Vidreis-Elf, die mit 23 erzielten Treffern derzeit den Liga-Höchstwert hält, der nächste Dreier her. Wie schon letztes Jahr zeigt Angreifer Gernot Winkler auch heuer den richtigen Torriecher. Er traf bereits acht Mal. Launsdorf konnte erst zwei Spiele gewinnen und liegt vor dem Wochenende auf dem 12. Tabellenrang. Auch der Blick auf die direkten Duelle spricht für Friesach: Drei Siege in den letzten drei Spiele stehen zu Buche. Gespielt wird in Launsdorf am Sonntag um 16 Uhr.Mit einem wichtigen 1:0-Erfolg gegen den HSV gelang dem SV Oberes Metnitztal der Sprung auf den dritten Tabellenrang. Auch die Metnitzer Mannschaft hat mit Daniel Vukaljovic einen Top-Scorer mit 8 Treffern im Team. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Ersten aus Klagenfurt könnte die Mannschaft von Karl Schweighofer sogar an die Tabellenspitze vordringen. Gegner Liebenfels ist schwach in die Saison gestartet, ist nach acht Saisonspielen noch ohne vollen Erfolg. Die letzten Spiele endeten allerdings immer mit knappen Ergebnissen. Erst zwölf Gegentore stehen am Konto der Liebenfelser, erzielt hat man allerdings nur fünf. Los geht's Sonntag um 16 Uhr._______________________________Fr.: Treibach - Feldkirchen (18 Uhr)Sa.: Kraig - Ludmannsdorf (15); Eberstein - Gurnitz (16)Sa.: St. Urban - Treibach jun. (16); Kappel - Guttaring (16.30)So.: Liebenfels - Oberes Metnitztal (16); Launsdorf - Friesach (16)Fr.: St. Veit - Gurk (19)Sa.: Straßburg - Wietersdorf (16); Weitensfeld - KAC 1b (16); Himmelberg - Sörg (17)So.: St. Jakob/Ros. - Kraig 1b (16); SG Techelsberg/Köstenberg - SG Magdalensberg/Brückl (16)