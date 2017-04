Messe Mittelkärnten: Große Schau der Wirtschaft

30.04.2017, 09:00 Uhr

Rund 80 Unternehmer stellen vom 19. bis 21. Mai bei der Messe Mittelkärnten in Althofen aus.

Großer Branchenmix

ALTHOFEN. Die 6. Wirtschaftsmesse Mittelkärnten findet vom 19. bis 21. Mai in der Stadthalle Althofen und im Freigelände statt. An die 80 Unternehmen vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großbetrieb aus ganz Mittelkärnten werden an dieser Leistungsschau der regionalen Wirtschaft als Aussteller teilnehmen.Den Messebesuchern wird ein umfangreicher Einblick in die Wirtschaftsleistung des Hemmalandes, der Holzstraße, des Glantales und der Norischen Region gegeben. Die Besucher erwartet ein interessanter Branchenmix und tolles Rahmenprogramm . „Ein wirtschaftliches wie gesellschaftliches Highlight in der Region kärnten:mitte", freut sich Veranstalter Andreas Duller, Geschäftsführer des Regionalmanagements kärnten:mitte.

Wichtig für die Region

Plattform für Betriebe

„Diese Messe ist ein wichtiger Impulsgeber für die regionale Wirtschaft“ sind sich Althofens Bürgermeister Alexander Benedikt und der Obmann des Regionalvereins Hemmaland, Bürgermeister Franz Pirolt einig. Die Messe bietet den Ausstellern eine optimale Gelegenheit, ihre Produkte bzw. Dienstleistungen vorzustellen. Darüber hinaus versteht sich die Wirtschaftsmesse auch als idealer Ort für Networking und ist somit ein Forum für Information und Kommunikation.„Diese sechste Wirtschaftsmesse steht auch heuer im Zeichen des regionalen Netzwerkens, sie bietet eine effiziente Plattform für eine Symbiose von Betrieben, Menschen und Region“, erklärt Messekoordinator. Wolfgang Monai. Die Wirtschaft sei ein wichtiger Motor für ländliche Regionen, die Unternehmen würden einen wesentlichen Teil zur heimischen Wertschöpfung beitragen. "Gerade hier sind Netzwerke von großer Bedeutung, und diese Wirtschaftsmesse bietet diesbezüglich viele Chancen - Symbiosen von Betrieben und Menschen im ländlicher Raum entstehen", findet der Messekoordinator.