Tischlerei Prasser: Sie veredeln seit 30 Jahren den Rohstoff Holz

10.05.2017, 06:41 Uhr

Die Krappfelder Tischlerei Prasser mit Sitz in Silberegg feiert heuer das 30-Jahr-Jubiläum.

SILBEREGG. Elisabeth und Hannes Prasser erwarben ein aufgelassenes Sägewerk und haben dieses zu einer Tischlerei ausgebaut. Das ist 30 Jahre her – Silberegg ist nach wie vor Sitz des Unternehmens. "Wir haben mit einem Mitarbeiter begonnen, nun beschäftigen wir 14 im Betrieb", sagt Tischlermeister Hannes Prasser. Viele der Angestellten – wie auch Werks- und Tischlermeister Andreas Augustin – sind seit Jahren bei den Prassers beschäftigt.

Ständige Modernisierungen

Der Handelsparnter

Türen in Tischlerqualität

Auf Messen vertreten

Im Laufe der Jahrzehnte gab es immer wieder Erweiterungen und Modernisierungen. 2012 folgte schließlich die Eröffnung der neuen Produktionshalle. Mit einer CNC-Maschine ist das Krappfelder Unternehmen am neuesten Stand der Technik. Neu ist die 3D-Planung. "Mit den Küchenplänen auf 3D kann sich der Kunde seine Wunschküche noch besser vorstellen", so Prasser.Seit 2010 ist die Tischlerei Prasser zudem Internorm-Handelspartner. Schwiegersohn Roland Rinner ist im Unternehmen für das Geschäftsfeld Fenster, Türen, Sonnenschutz und Jalousien verantwortlich. Seit 2014 betreibt die Firma zudem in der Herzogstadt St. Veit einen großen Schauraum (Öffnungszeiten zwischen 9 und 12 Uhr und nach Terminvereinbarung). Erst vor Kurzem wurde die Tischlerei Prasser mit dem "1st-Window-Awards" für 2016“ der Firma Internorm als einer der besten Vertriebspartner ausgezeichnet."Unser Hauptzweige sind Fenster und Innentüren", sagt Elisabeth Prasser. Jede Türe stammt aus eigener Produktion und kann individuell gestaltet werden. "Unser großes Plus sind sicher Maßanfertigung sowie Service und Beratung", sagen die Prassers. Im Schauraum in Silberegg können von 7 bis 17 Uhr Innentüren, passende Beschläge und mehr besichtigt werden.In den drei Jahrzehnten war Ausbildung immer ein wichtiges Thema im Betrieb. "An die 50 Lehrlingen haben wir bisher ausgebildet", sagt Hannes Prasser stolz.Bekanntheitsgrad erlangte die Tischlerei auch durch ihren Stand am St. Veiter Wiesenmarkt und durch diverse Messeauftritte. Bei der Messe Mittelkärnten stellt die Firma ab 19. Mai in der Stadthalle Althofen natürlich ebenfalls aus. "Messen dienen dem Netzwerken", so Elisabeth Prasser.In Zukunft will man vermehrt mit regionalen Betrieben wie Fliesenleger, Elektriker und Co. zusammenarbeiten. "Die Kunden wünschen vermehrt Komplettlösungen", erklärt Hannes Prasser den Grund.