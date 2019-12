GÜNSELSDORF / BLUMAU-N..und Umgebung (mec). Während im restlichen Bezirk - zumindest akkustisch - noch relativer Weihnachtsfriede herrscht, wurde die Ruhe in einigewn Gemeinden nördlich des Truppenübungsplatz von Explosionen erschüttert. "Auf Grund der enormen Detonationen und den davon ausgelösten Schallwellen, welche die Fenster und Gläser in den Schränken zittern lassen, gibt es unzählige Beschwerden auf den Gemeinden Günselsdorf und Blumau/Neurißhof. Auch in den Nachbargemeinden Teesdorf und Schönau/Triesting sind diese Sprengungen wahrnehmbar. Ganz besonders leiden auch die Haustiere unter der massiven Lärmbelästigung", so Günselsdorfs Bürgermeister Alfred Artmäuer. "Laut Auskunft des Österreichischen Bundesheeres – Jansakaserne Großmittel, ist hierfür das Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik verantwortlich. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, haben sich an das Amt für Rüstungs- und Wehrtechnik gewandt um die Beschwerden der Bevölkerung weiter zu leiten und die unerträgliche Situation zu erörtern. Allerdings stieß man dort auf taube Ohren", kritisierte er.

Für Sicherheit unumgänglich

Wir haben nachgefragt und von Major Heimo Lechner auch prompt Auskunft erhalten. Auch wenn der Major durchaus Verständnis für die Anrainer hat: die Explosionen sind nicht zu vermeiden, und dienen letztendlich unserer Sicherheit. Da es sich um gefährliche Kampfstoffe, Kriegsrelikte, Bomben aus Eigenbau oder andere gefährliche Stoffe handelt, die auch nicht sicher gelagert werden können, muss das Heer sie sprengen. Handelt es sich um besonders große Objekte, wie eine 50kg schwere Fliegerbombe, kracht es natürlich dementsprechend lauter. Explosives, dessen genaue Zusammensetzung nicht bekannt ist, muss - da Gefahr in Verzug ist - möglichst schnell kontrolliert zur Detonation gebracht werden.

Insofern ist es eigentlich erfreulich, dass nicht nur wie üblich Donnerstags und Freitags, sondern die ganze Woche lang Explosionen zu hören waren und diese Gefahrenquellen und tickende Zeitbomben unschädlich gemacht wurden.

Der Wind hat sich gedreht



Weitere Gründe für die überdurchnittliche Lärmbelastung in der Region waren Wind und Wetter. Meist weht der Wind Richtung Haschendorf, dessen Einwohner sich damit mehr oder weniger abgefunden haben, weiß Major Lechner. Der vermehrte Südwind der letzten Wochen hat den Schall in sonst wenig betroffenen Ortschaften getragen. Viele weitere Faktoren spielen bei der Übertragung des Schalls eine Rolle, wie etwa die Dichte der Wolkendecke und die Luftdichte. Eine Prognose ist daher kaum möglich. Wenn es die Umstände erlauben, versucht das Bundesheer so gut es geht, auf die Anrainer Rücksicht zu nehmen. "In den Semesterferien, machen wir daher Pause, weil wir ja wissen, dass die Kinder zuhause sind", erläutert Major Lechner und fügt hinzu: "Aber ab heute, dem 20. Dezember, herrscht Weihnachtsfriede."