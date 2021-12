Der Zauber der Weihnacht: Ein Lied geht um die Welt! ... Auch 2021 und trotz Covid!

"STILLE NACHT" und "DER ZAUBER DER WEIHNACHT"

Man braucht keine teuren Geschenke, um glücklich zu sein, allein die Tatsache, dass man gesund ist und mit seinen Lieben das Weihnachtsfest verbringen kann, ist wohl die größte Freude! ... An diesem besonderen Tag liegt ein eigener Zauber in der Luft! Zuerst folgt die am Heiligen Abend mit der Familie gemeinsam verbrachte Zeit und das bei Kindern sehnsüchtige Warten auf das Christkind! Wenn es dann dunkel wird, steigt die Spannung, bis das Engelsglöckchen erklingt und letztendlich das weihnachtlich geschmückte Zimmer betreten werden darf! ... Glückseligkeit beim Betrachten des hell erleuchteten Christbaums breitet sich aus und eine zauberhafte Aura erfüllt das Zimmer! ... Die strahlenden Kinderaugen im Kerzenglanz des geschmückten Christbaums sind für Eltern und Großeltern das schönste Geschenk! ... Anschließend wird bei vielen Familien das traditionelle Weihnachtslied "Stille Nacht" gesungen!

"Stille Nacht, heilige Nacht" gilt weltweit als das bekannteste Weihnachtslied und als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum. Es wurde am 24. Dezember 1818 in einer römisch-katholischen Kirche in Oberndorf bei Salzburg mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber und dem Text von Joseph Mohr erstmals aufgeführt. Seither ist der deutsche Liedtext weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gesungen worden.

Alle Jahre wieder! ... Trotz der zahlreichen Herausforderungen, mit denen wir uns wegen Covid-19 und seiner Mutationen auch vergangenes Jahr konfrontiert sahen, ist es nun bald wieder soweit, dass wir uns am Zauber der Weihnacht erfreuen dürfen und am 24. Dezember dieses stimmungsvolle Lied zur Weihnacht weltweit erklingt! ...

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, Zufriedenheit und Gesundheit sowie freudige, erholsame Weihnachtsfeiertage!

Liebe Grüße Silvia