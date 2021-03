Österreichischer Vorlesetag an der Mittelschule Anton-Auer

Mit großer Vorfreude wurde der Besuch von Nadia Fenneberg und Maria Waldhart (Bücherei und Spielothek Telfs) an der Mittelschule Anton-Auer in Telfs am Österreichischen Vorlesetag erwartet.

Einen Vormittag lang lasen die beiden Jugendliteraturexpertinnen den Schülerinnen und Schülern aller Klassen der Mittelschule Anton-Auer Ausschnitte aus spannenden Jugendbüchern vor und versprühten mit ihrem Einsatz Lust aufs Lesen. Wie sehr das Vorlesen begeistert und entspannt, war in den Gesichtern der interessiert zuhörenden Jugendlichen und Lehrpersonen ersichtlich. Vorlesen schafft eine angenehme Atmosphäre und ist enorm wichtig. Das wurde allen an diesem besonderen Tag bewusst. Der vom Deutschteam organisierte und von Direktor Andreas Schmid unterstützte Vorlesetag war eine willkommene und wertvolle Auszeit im derzeit digital geprägten Schulalltag.

Wer Lust aufs Lesen bekommen hat, kann sich schon bald mit Lesestoff in der neuen Bücherei und Spielothek am Wallnöferplatz eindecken. Noch im Frühjahr wird sie dort ihre Pforten im neuen Ambiente öffnen. Gespannt darf man sich schon auf ein umfangreiches und vielfältiges Leseangebot, eine Büchereiwerkstatt, eine große Spielothek und vieles mehr freuen. Weiters gibt es Jugendliteraturkreise, Kinderlesegruppen, die Lernfreunde und sogar die Möglichkeit mit Freunden in abgegrenzten Räumlichkeiten Konsolenspiele auszuprobieren. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen dort Bücherwürmer jeden Alters.

Die Schülerinnen und Schüler der MS Anton-Auer haben sich bereits für einen Besuch angemeldet.

(Bericht: Daniela Neurauter; Fotos: Vinzenz Arnold)