Ringer melden sich mit GP-Medaillen zurück

Das komplette ÖRSV Nationalteam ist voller Hoffnung zum seit langem ersten Offiziellen Wettkampf nach Nizza angereist.

Cirka 10 Monate gab es nun keine offiziellen Wettkämpfe und so waren alle schon sehr gespannt auf die bevorstehenden Standortbetimmung. Auch die beiden Sportdirektoren Jörg Helmdach sowie Benedikt Ernst wollten wissen wo ihre SportlerInnen stehen und setzten große Erwartungen in das Weltcupturnier, den GP von Frankreich, welcher in Nizza ausgetragen wurde.

Und wer könnte diesen Erwartungen besser gerecht werden als einmal mehr unser Aushängeschild Martina Kuenz bei den Frauen. So erfüllte Martina diese Erwartungen in vollem Umfang und besiegte im Auftaktkampf ihre Gegnerin Francis aus den USA klar. Gut eingestellt gelang Martina dann im nächsten Kampf ein Punktesieg mit 4:3 gegen die WM-Dritte Epp Männer aus Estland. Sodann erfolgte ein weiterer Sieg gegen eine Italienerin, ehe der Finalsieg mit 8:2 gegen die Französin Les Carpentier folgte. Nach dieser Weltklasseleistung meinte eine sichtlich erfreute Martina. „Ich hatte mir nichts anderes als die Goldmedaille erwartet!“

Neben der Goldmedaille von Martina Kuenz meldete sich auch Daniel Gastl mit einem starken Lebenszeichen zurück, er besiegte in den Vorrunden Ringer aus Polen und den USA und holte mit einem weiteren Punktesieg die Bronzemedaille bis 97kg hinter Ringern aus Georgien und Azerbeidschan.

Für Benjamin Greil, Aker al Obaidi und Michael Wagner vom RSCI gab es leider keine Medaille.