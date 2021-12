Das es ein ungleiches Spiel wird haben wir gewusst, aber dass es so Endet hat niemand geglaubt. Nach den Ausfällen von 6 Stammspielern wegen der 2G Regel und durch Verletzung und Krankheit, hoffte man nach dem anfänglichen aufbäumen unserer Cracks ein zumindest passables Endergebnis. In den ersten 10 Minuten spielten unsere Boys sehr gut mit und bewiesen das sie Eishockey spielen können. Es folgten schöne Spielzüge und man hatte sogar die eine oder andere Möglichkeit. Dann die 12. Spielminute, durch ein unglückliches Tor zum 0:1, kamen unsere Boys in Folge ins strudeln und die Weerberger übernahmen das Spiel. Es folgten rollende Angriffe der Gäste und in der 15. / 18./ und 19. Minute netzten sie zum Pausenstand von 0:4 ein.

Leider entwickelte sich das Spiel nach der Pause nur mehr im Verteidigungsdrittel der Gunners, es folgte Angriff auf Angriff wo sich unser Goaly auch oft Auszeichnen konnte, aber leider konnte auch er nichts mehr ausrichten. Bedauerlicher Weise konnte er nicht einmal Wechseln, da unser neuer Goaly wegen Fieber WO geben musste. Aufgrund dessen fielen im zweiten und dritten Drittel jeweils 7 Tore und auf der Anzeigentafel stand eine Große Null vor der Achtzehn.

Nichtsdestotrotz, wir werden den Weg mit jungen Cracks weiterverfolgen und hoffen das die Mannschaft bald komplett ist um wieder durchstarten zu können. Wir geben unsern Cracks Zeit sich zu entwickeln und werden mit unserem Trainer Boris absprechen wo wir uns in Zukunft verstärken müssen. Das Hauptaugenmerk liegt aber wie gehabt bei jungen Cracks, darüber hinaus auch den einen oder anderen arrivierten Spieler, um Erfahrung und Linie in die Mannschaft zu bringen.

Fazit des Spiels, unsere Jungs müssen fleißig weiter trainieren um bei den spielen 100% abrufen zu können, nur so kann man in dieser Liga bestehen.

Aber trotz der hohen Niederlage ein LOB an die Boys, sie haben sich nicht fallen lassen und versucht ihr Bestes zu geben, vor allem unser Goaly Marco Triendl.

EC Gunners Zirl vs EHC Weerberg - 0:18 (0:4, 0:7, 0:7)

Strafen:

Zirl 8 , Weerberg 10; Zuschauer 93

