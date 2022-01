Unter der Führung vom Cheftrainer Zahumensky Boris bestritten die Young Gunners die Partie gegen die Jung Bullen in Silz.

Im ersten Drittel übernahmen die Gastgeber die Führung, die sie im zweiten Drittel auf 2:0 ausbauen konnten.

Unsere Mannschaft schoss aus allen Rohren, aber man biss sich die Zähne am gegnerischen Torhüter aus, der an diesem Tag zur Hochform auflief und nicht weniger als 60 Torschüsse parierte. In Folge erhielt Maximilian Stolz eine Spieldauer Disziplinar Strafe, nachdem Philipp Kreidl den starken Silzer Torhüter zum 1:2 Anschlusstreffer bezwang. Im letzten Spielabschnitt gelang Leo Stoffaneller der wohlverdiente Ausgleichstreffer zum 2:2. Kilian Schleinzer war es vorbehalten den 2:3 Führungstreffer für die Young Gunners in den Kasten der Bullen zu setzen, die Partie war fast schon entschieden, aber den Silz Bullen gelang drei Minuten vor Schluss der Ausgleichtreffer zum 3:3.

In der Overtime konnten beide Mannschaften nochmals beweisen wie gut sie sind, und nach eineinhalb Minuten konnte unser Overtimeheld Thomas Gruber (3:4) das Spiel für unsere U15 entscheiden. Im Großen und Ganzen war es eine laufstarke und körperbetonte Partie.

Zu Recht wurde der Heimtorhüter Tobias Ciresa zum „Man of the Match“ gekürt, da er 60 Schüsse der Young Gunners halten konnte.

