Florianifeier in Polling

01.05.2017, 21:09 Uhr

Florian von Lorch war Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung.Auf Grund seiner Bekenntnisse zum christlichen Glauben wurde er am 4. Mai 304 mit einem Mühlstein um den Hals in die Enns geworfen. (Link zu Geschichte Wikepedia)Daher finden jährlich rund um den 4. Mai bei den Feuerwehren die Florianifeiern statt. So auch heute bei der FF Polling.Nach der Heiligen Messe, welche durch Pater Otto Schöpf sowie dem Oberhofer Jugendchor feierlich gestaltet wurde, folgten im Restaurant “P 202“ die Ehrungen sowie das gemeinsame Mittagessen.Dabei konnten folgende Mitglieder von BGM Gottlieb Jäger, Ak Martin Hellbert sowie KDT Marco Daum geehrt sowie befördert werden:Bei der Feuerwehrjugend wurden Marion Knabel, Hannes Kirchmair und Lucca Wille die Erprobungsspange I, Marcell Pfurtscheller die Erprobungsspange II und Martin Holzer die Erprobungsspange III überreicht.Für 50. Jahre im Feuerwehrdienst wurden Rudolf Mantl-Mussack und Burkhart Ölhafen vom Land Tirol ausgezeichnet.