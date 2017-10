Zirler Schützen beim Wallfahren

16.10.2017, 12:15 Uhr

Der Ausschuss der Schützenkompanie Zirl löst Wallfahrtsversprechen ein.

"Wenn das Bataillonsfest in Zirl ohne Regen abläuft, dann gehen wir Wallfahren"!

Die Schützen, zusammen mit dem Pfarrer Gabriel haben ein Wallfahrtsversprechen gegeben:So ist es dann auch geschehen.Bei herrlichem Herbstwetter beginnt die Wallfahrt von 20 Schützen und ihren Frauen in Kochel am See. Von Kochel führt der die Wallfahrtsroute über den Prälatenweg, entlang der Loisach, durch das Moos und in gut 2 Stunden erreichen wir das Kloster Benediktbeuern. In der geschichtsträchtigen Anastasia-Kapelle hält unser Pfarrer Gabriel einen Gottesdienst und segnet alle Wallfahrer mit der Monstranz, in welcher sich die Reliquien der Hl. Anastasia befinden. Die Anastasia-Kapelle wurde um 1750 in barockem Stil zum Andenken an das "Kochelsee-Wunder" erbaut.

Um 1704, nach dem "Bayrischen Rummel" plünderten Österreichische Soldaten und Tiroler Schützen, die in Scharnitz stationiert waren im Grenzgebiet. Das Kloster Benediktbeuern, wurde von Plünderungen verschont, weil ein Angriff über den zugefrorenen Kochelsee und das gefrorene Moos durch einen akuten Föhneinbruch in der brüchigen gewordenen Eisdecke des Sees und im Moos buchstäblich stecken blieb. Dieser Föhneinbruch kam deshalb zustande, weil die Mönche des Klosters um die Fürsprache aller Heiligen, insbesondere aber der Hl. Anastasia gebeten haben und anscheinend auch erhört wurden - das "Kochelsee-Wunder" ist geschehen?Nach fast vier Stunden Wallfahrt gab es dann endlich eine Einkehr und Labung im Bräustüberl des Klosters. Die Zirler Schützen danken dem Hr. Pfarrer Gabriel für seine Begleitung durch das ganze Schützenjahr und besonders bei der Wallfahrt!