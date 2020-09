Im Oktober des Vorjahres wurde mit dem Umbau und der Lomplettssanierung des Gemeindeamtes begonnen, nun ist es fertiggestellt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ausweichquartier altes Seniorenhaus in die neuen Räumlichkeiten übersiedelt.

PUCH. „Es gibt schon einen Vollbetrieb und es ist wirklich für uns alle eine große Freude, in den neuen Räumlichkeiten arbeiten zu können“, so Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP). Ein besonderer Blickpunkt ist der neu gestaltete Vorplatz mit Springbrunnen, Bänken und Blumen, der sich besonders in den Nachtstunden durch eine spezielle Beleuchtung überaus attraktiv darstellt. „Der schönste Gemeindeplatz im Lande“, freut sich der Ortschef.