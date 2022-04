Ein Holzweg ist eine in den Wald führende Gasse, die ausschließlich der Holzrückung dient, sonst zu keinem Ziel führt und im Forst endet. Im übertragenen, sprichwörtlichen Sinn bedeutet deshalb "auf dem Holzweg sein" nicht zielführende Gedanken oder Strategien zu verfolgen. Sicher nicht auf dem Holzweg ist die Stadtgemeinde Berndorf mit ihrer Entscheidung, einen Fachmann mit einem Zukunftskonzept für den Guglzipf-Wald zu beauftragen. Wir berichteten bereits Anfang März über dieses Vorhaben, nun hat ein Expertenteam die Arbeit aufgenommen. In der Umwelt- und Landschaftsplanung denkt man in anderen Zeit-Dimensionen, als wenn man einen Gemüsegarten anlegt. Ein Baum braucht Jahrzehnte, bis er sich entwickelt hat und lebt mitunter Jahrhunderte. Selbst nach seinem Tod ist er noch Jahrzehnte lang wichtiger Bestandteil des Naturkreislaufs. Er bietet als Totholz Wohnraum für unzählige Kleinlebewesen und speichert CO₂, ehe aus seinem Humus wieder neues Leben entstehen kann. Passt doch gut zur österlichen Auferstehungs-Erzählung.

Umweltplaner-Team startet Arbeit für Zukunftskonzept für den Guglzipf-Wald