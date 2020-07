Die Arbeiten sind gut koordiniert. Im Oktober soll alles fertig sein

POTTENSTEIN (mw). Zeitgemäße Amtsräume im über 200 Jahre alten Gebäude ohne große Veränderungen in der Bausubstanz zu schaffen ist eine heikle Herausforderung.

Anforderungen

Mit dem Architekten Michael Maurer als Generalplaner hat die Gemeinde eine optimale Entscheidung getroffen. Der gebürtige Pottensteiner lebte 30 Jahre in Wien und kehrte vor ein paar Monaten als Architekt mit fundierter Erfahrung in seine Heimatgemeinde zurück. Die Ansprüche für 'sein' Rathaus waren bald klar: funktional, barrierefrei, Denkmalschutz-konform. Letzteres schlug sich vor allem im Einbau von Holzkastenfenstern nieder. Zur Funktionalität meint Michael Maurer: "Als Generalplaner bin ich vom Mauerdurchbruch bis zur Steckdose für den Kopierer für alles verantwortlich. Deshalb lasse ich regelmäßig Ideen der Angestellten einfließen, die schließlich hier arbeiten müssen." Eine große Herausforderung war der Einbau eines Personenlifts im räumlich begrenzten Treppenhaus zum Biedermeiersaal. Mit einem platzsparenden Modell und der Verankerung der Tragkonstruktion in die Decke gelang dem Architekten auch dieses Kunststück. "Durch Mauerdurchbrüche und geschickte Anordnung der Zwischenwände ist es gelungen, die bisher verschachtelte Struktur der Büroräume sinnvoll anzuordnen", erklärt der Architekt.

Bürgerfreundlich

Bürgernähe garantieren die zukünftig im Erdgeschoß leicht erreichbaren Büros von Amtsleiter und Bürgermeister. Beide wichtigen Ansprechpartner werden unmittelbar nach Betreten des Amtsgebäudes präsent sein. Bürgermeister Daniel Pongratz freut sich, dass weitgehend örtliche Firmen beauftragt wurden.

Kennzahlen

Objekt:

Hauptplatz 11 (Rathaus)

Hauptplatz 13 (Biedermeierhaus)

460 m² auf zwei Etagen

Beginn der Sanierung: März 2020

Fertigstellung: Oktober 2020

Eröffnung: spätestens Dezember

Ausweichquartier: Containerdorf

Gesamtkosten: 1,2 Mio Euro

Förderung Land NÖ: 200.000 €

Eigenmittel: 300.000 €

Restfinanzierung: Darlehen

Der Architekt

Der einheimische Architekt Michael Maurer will neben dem öffentlichen Erscheinungsbild des Rathauses auch das seines Berufsstandes zurechtrücken: "Viele Menschen sehen Architekten fälschlich als überbezahlte Baumeister für mondäne Bauprojekte. Dabei macht sich unsere ziviltechnische und baurechtliche Kompetenz für jeden Bauherrn durchaus bezahlt. Allein durch Einsparungen bei den Anbots-Einholungen ist mein Honorar oft schon gedeckt." Der sympathische Architekt mit europaweiten Referenzen will sich nun in der Region etablieren. Sie finden ihn in seinem Büro in der Hainfelder Straße 14/4 in Pottenstein oder unter www.maurer-ian.com