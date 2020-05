Die SPÖ Ottensheim fordert seit Langem einen Schutzweg in der Hostauerstraße. Nun wird er realisiert.

OTTENSHEIM. Seit Jahren wünschen sich besorgte Eltern einen Schutzweg beim Pointweg über die Hostauerstraße. Viele Familien mit Kleindkindern sind zugezogen. Im Vorjahr starteten die Eltern eine Protestaktion (wir berichteten). Die Gemeinde hat nun eine passende Lösung für einen Schutzweg über die Hostauerstraße gefunden. Der Zebrastreifen erhält sogar eine normgerechte Beleuchtung.

Ende Mai fertig

Der Baustart für eine Fahrbahnerhöhung ist bereits erfolgt. Am 20. Mai wird Asphalt aufgetragen. Denn die Auflage der Bezirkshauptmannschaft ist, dass auch eine Verkehrsberuhigung der Hostauerstraße erfolgen muss, die wegen ihres geraden Verlaufs zum Schnellfahren animiert. An sich gilt Tempo 30 im Ortsgebiet. Der ursprüngliche Plan der Gemeinde einen Fahrbahnteiler zu errichten, musste verworfen werden, weil ein Grundbesitzer sich weigerte einige Quadratmeter seines Grundstücks abzugeben. "Wir sind froh, dass unsere langjährige Forderung umgesetzt wird. Besonders die zusätzliche Beleuchtung wird beispielgebend für andere Übergänge in Ottensheim sein. Hier gibt es noch großen Aufholbedarf", sagt SPÖ-Gemeindevorstand Franz Bauer. Auch Bürgermeister Franz Füreder (ÖVP) ist mit dieser Lösung zufrieden: "Vor allem für die Familien mit Kindergartenkindern wird dieser neue Schutzweg eine Bereicherung."