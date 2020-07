Ein Show der etwas anderen Artam Kulturfreitag: Am 17.7. gastierte der Musiker Georg Tkalec mit seinem Album "Music for Adventure" im Cafe Seerose am Aichwaldsee. Georg Tkalec macht Musik mit einer mittelalterlichen Laute - die Musikrichtung geht aber vom Liedermacher bis ins Rockige!

Und das ganz Besondere: Die Veröffentlichung des Albums erfolgte old-style auf echtem Vinyl! Ein Revival der Schlallplatte.

Aber auch für die modernen tech-affinen Musik-HörerInnen gibt es eine Möglichkeit: die Musik kann auch über download-codes bezogen werden.

Nähere Infos unter https://soundcloud.com/tkalec

Das Publikum war gespalten: War der eine Teil begeistert ob des raren Musikerlebnisses, so gab es doch das eine oder andere ratlose Gesicht :-)

Nada Zerzer vom Kulturgarten Aichwaldsee freute sich ebenso wie Wirt Christian Sternad über den Auftritt des Musikers.