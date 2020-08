In der Turmgalerie in Völkermarkt fand am 06.08.2020 die Vernissage von Helena Wuttej - MEI ART statt.

Eröffnet wurde die Ausstellung von Vizebürgermeisterin Dr. Edeltraud Gomernik-Besser.

Anwesend waren viele Mitglieder des Kunstvereins ART 13 um Obfrau Herlinde Sander.

Die Veranstaltung wurde gesanglich umrahmt vom Frauenchor TRTA.

Austellungsdauer: 7. - 21.August 2020

Öffnungszeiten: Mittwoch u. Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag von 16 - 18 Uhr

Fotos ART13

Kunstverein ART 13