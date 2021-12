Der Motorradclub Red Biker Kärnten hat mit dem Kiwanis Club Lavanttal ein karitatives Projekt gestartet.

BLEIBURG, WOLFSBERG. Mit einem Kalender für das Jahr 2022 startet die Landesgruppe Kärnten des Motorradclubs "Red Biker" ein Projekt für den guten Zweck. "Uns ist es ein Anliegen, auch karitativ tätig zu sein", betont Janez Cvelf aus Bleiburg, der Präsident der Landesgruppe. In Zusammenarbeit mit der neuen Vizepräsidentin Elisabeth Polsinger und seinen Vorstandsmitgliedern hat er das Kalenderprojekt gestartet.

Professionell gestaltet

Beinahe alle Mitglieder der Red Biker Kärnten sind mit ihren Motorrädern in dem Kalender abgebildet, zusätzlich gibt es Informationen über die Vereinsphilosophie sowie eine Vorschau auf das aktuelle Jahresprogramm des Vereins für 2022. Gestaltet wurde der karitative Kalender von Reinhold Polsinger, selbst ein langjähriger Motorbiker sowie Schriftführer-Stellvertreter der Red-Biker-Landesgruppe. „In unserem Verein steckt viel Herzblut“, sagen Präsident Janez Cvelf und Vizepräsidentin Elisabeth Polsinger. Das wollen sie auch mit diesem Projekt zum Ausdruck bringen. Den Reinerlös des Kalender-Verkaufs geben die Red Biker an den Kiwanis Club Lavanttal mit Präsident Peter Monsberger weiter, der damit ein schwer beeinträchtigtes Kind im Bezirk Wolfsberg unterstützt.

Der karitative Kalender der Red Biker Kärnten kostet 15 Euro und ist im Fotostudio Polsinger in Wolfsberg, bei Janez Cvelf und seinem B12 in Einersdorf/Bleiburg, im B13 bei Ramona Cvelf und an der OMV Tankstelle Wolfsberg Süd erhältlich und per Mail bestellbar unter office@fotopolsinger.at.