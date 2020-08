Aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tieres kam der PKW von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 25-jährige Beifahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

VÖLKERMARKT. Heute Nachmittag war ein 20-jähriger Klagenfurter mit seinem PKW auf der Packer Straße (B 70) von Klagenfurt kommend in Richtung Völkermarkt unterwegs. Auf der Ruhstatt verriss er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tieres seinen PKW und kam rechts in den Böschungsbereich. Der PKW stieß dabei frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt seine 25-jährige Beifahrerin, ebenfalls eine Klagenfurterin, tödliche Verletzungen. Der 20-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Zur Unfallsursachenermittlung ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Sicherstellung des PKW an. Die Bergearbeiten führte die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt mit 16 Einsatzkräften durch. Im Einsatz standen weiters ein Notarzt, Rettungskräfte und der Rettungshubschrauber C11. Für die Dauer der Ermittlungen war die B70 kurzfristig gesperrt und im Anschluss erschwert passierbar.