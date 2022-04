Die Gemeinschaft Tainach lässt den alten Brauch der Osterratschen aufleben – die Erstkommunionkinder und weitere begeisterte Ratschenkinder zogen heute Mittag durch den Ort.

TAINACH. Der Legende nach "fliegen am Gründonnerstag die Kirchenglocken nach Rom". Deshalb hörte man am Karfreitag, statt der Mittagsglocken, die Osterratschen in Tainach. Zwei Jahre musste der alte Brauch aufgrund der Pandemie pausieren, heuer gingen auf Initiative der "Gemeinschaft Tainach" wieder die Erstkommunionkinder mit weiteren begeisterten Ratschenkindern durch den Ort.

Segensgruß für Bewohner

In drei Gruppen gingen die Kinder mit ihren Begleitern durch verschiedene Ortsteile und ersetzten laut und kräftig mit ihren Osterratschen die Mittagsglocken. Besonders freute man sich, dass auch einige Bewohner aus ihren Häusern kamen und zuhörten. Ihnen wurde dann von der Ratschengruppe ein Segensgruß gesprochen.

„Es ist schön, dass die Kinder so begeistert ratschen gehen und wir auf diese Weise den alten Osterbrauch in Tainach erhalten können“, freut sich Obmann Wolfgang Viertlmayr.